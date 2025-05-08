Збірна України зіграє проти Нідерландів у межах відбору на Євро-2026

Сьогодні, 8 травня, збірна України з гандболу проведе матч проти Нідерландів у межах кваліфікації Євро-2026.

Гра буде для "синьо-жовтих" номінально домашньою. Поєдинок пройде у словацькому Міхаловці.

Гандбол – відбір на Євро-2026

8 травня

Україна – Нідерланди

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у березні збірна України провела третій і четвертий поєдинки у відбірковій єврокампанії, неочікувано обмінявшись перемогами з Косово.

Після чотирьох турів відбору Україна піднялася на друге місце у турнірній таблиці з 4 очками в активі. Лідирують в групі Фарерські острови (5 очок). Нідерланди та Косово мають в активі по 4 та 3 залікових бали та займають 3 та 4 сходинку відповідно.

Путівки на континентальну першість отримають збірні, які посіли перше та друге місця у групах. Також кваліфікуються чотири найкращі команди з тих, хто посів третє місце.