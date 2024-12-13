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Мотор зіграє з Ізмаїлом, Одеса прийме Донбас у 13 турі Суперліги

Руслан Травкін — 13 грудня 2024, 08:45
Мотор зіграє з Ізмаїлом, Одеса прийме Донбас у 13 турі Суперліги
ФГУ

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться 4 матчі Суперліги з Гандболу.

Всі поєдинки пройдуть в Ужгороді. Ізмаїл зіграє з Мотором. Також досить цікавою обіцяє бути зустріч Одеси та Донбасу.

Також Карпати приймуть СКА Київ, а Переяслав поміряється силами з ЛДУФК-Політехніком.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
13 тур, 13 грудня

18:00 Переяслав – ЛДУФК-Львів

18:00 Ізмаїл – Мотор

18:00 Одеса – Донбас

18:00 Карпати Ужгород – СКА Київ

Нагадаємо, у попередньому турі Мотор закинув 52 голи у ворота Політехніка.

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