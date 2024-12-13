Мотор зіграє з Ізмаїлом, Одеса прийме Донбас у 13 турі Суперліги
ФГУ
Сьогодні, 13 грудня, відбудеться 4 матчі Суперліги з Гандболу.
Всі поєдинки пройдуть в Ужгороді. Ізмаїл зіграє з Мотором. Також досить цікавою обіцяє бути зустріч Одеси та Донбасу.
Також Карпати приймуть СКА Київ, а Переяслав поміряється силами з ЛДУФК-Політехніком.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
13 тур, 13 грудня
18:00 Переяслав – ЛДУФК-Львів
18:00 Ізмаїл – Мотор
18:00 Одеса – Донбас
18:00 Карпати Ужгород – СКА Київ
Нагадаємо, у попередньому турі Мотор закинув 52 голи у ворота Політехніка.