Мотор зіграє з Ізмаїлом, Одеса прийме Донбас у 13 турі Суперліги

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться 4 матчі Суперліги з Гандболу.

Всі поєдинки пройдуть в Ужгороді. Ізмаїл зіграє з Мотором. Також досить цікавою обіцяє бути зустріч Одеси та Донбасу.

Також Карпати приймуть СКА Київ, а Переяслав поміряється силами з ЛДУФК-Політехніком.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

13 тур, 13 грудня

18:00 Переяслав – ЛДУФК-Львів

18:00 Ізмаїл – Мотор

18:00 Одеса – Донбас

18:00 Карпати Ужгород – СКА Київ

Нагадаємо, у попередньому турі Мотор закинув 52 голи у ворота Політехніка.