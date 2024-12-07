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Мотор накидав більше 50 м'ячів Політехніку, Одеса переграла Ізмаїл у 12 турі Суперліги

Олексій Мурзак — 7 грудня 2024, 18:19
Мотор накидав більше 50 м'ячів Політехніку, Одеса переграла Ізмаїл у 12 турі Суперліги
ФГУ

Сьогодні, 7 грудня, відбулося 4 матчі 12-го туру чемпіонату України з гандболу.

У центральному матчі туру Ізмаїл вдома поступився Одесі, яка закріпила лідерство першості.

В інших матча ігрового дня Донбас переграв Карпати, столичний ЦСКА переміг Переяслав, а Мотор розгромив Політехнік.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
12 тур, 7 грудня

Ізмаїл – Одеса 24:37 (9:20)

Карпати Ужгород – Донбас 20:33 (10:18)

Переяслав – ЦСКА Київ 31:36 (13:17)

Політехнік – Мотор 14:52 (8:27)

Турнірна таблиця

Нагадаємо, результати минулого туру можна переглянути ТУТ.

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