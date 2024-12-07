Мотор накидав більше 50 м'ячів Політехніку, Одеса переграла Ізмаїл у 12 турі Суперліги
ФГУ
Сьогодні, 7 грудня, відбулося 4 матчі 12-го туру чемпіонату України з гандболу.
У центральному матчі туру Ізмаїл вдома поступився Одесі, яка закріпила лідерство першості.
В інших матча ігрового дня Донбас переграв Карпати, столичний ЦСКА переміг Переяслав, а Мотор розгромив Політехнік.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
12 тур, 7 грудня
Ізмаїл – Одеса 24:37 (9:20)
Карпати Ужгород – Донбас 20:33 (10:18)
Переяслав – ЦСКА Київ 31:36 (13:17)
Політехнік – Мотор 14:52 (8:27)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, результати минулого туру можна переглянути ТУТ.