Одеса взяла реванш у Спартака, Мотор вдруге познущався над Хмельницьким у 10 турі Суперліги

У суботу. 7 березня, відбулися повторні матчі 10-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.

Так, Мотор вдруге розгромив Хмельницький, продовживши свою переможну серію до 20 матчів поспіль.

Водночас Одеса взяла реванш у столичного Спартака, Авіа-Грейд-Константа знову перемогла Динамо-Академію, а Донбас вдруге переграв ужгородські Карпати.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

10 тур, другі матчі, 7 березня

Авіа-Грейд-Константа – Динамо-Академія 28:21 (11:8, 17:13)

Одеса – Спартак Київ 40:33 (20:17, 20:16)

Хмельницький – Мотор 13:50 (2:23, 11:27)

Донбас – Карпати Ужгород 40:25 (19:14, 21:11)

З результатами перших матчів можна ознайомитися за цим посиланням.