Одеса взяла реванш у Спартака, Мотор вдруге познущався над Хмельницьким у 10 турі Суперліги
ГК Мотор
У суботу. 7 березня, відбулися повторні матчі 10-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.
Так, Мотор вдруге розгромив Хмельницький, продовживши свою переможну серію до 20 матчів поспіль.
Водночас Одеса взяла реванш у столичного Спартака, Авіа-Грейд-Константа знову перемогла Динамо-Академію, а Донбас вдруге переграв ужгородські Карпати.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
10 тур, другі матчі, 7 березня
Авіа-Грейд-Константа – Динамо-Академія 28:21 (11:8, 17:13)
Одеса – Спартак Київ 40:33 (20:17, 20:16)
Хмельницький – Мотор 13:50 (2:23, 11:27)
Донбас – Карпати Ужгород 40:25 (19:14, 21:11)
З результатами перших матчів можна ознайомитися за цим посиланням.