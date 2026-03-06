Українська правда
Хмельницький програв Мотору, Донбас переграв Карпати Ужгород, Спартак-Київ переміг Одесу в 10 турі Суперліги

Микола Літвінов — 6 березня 2026, 20:48
ФГУ

У п'ятницю, 6 березня, відбулись матчі 10-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.

Мотор Запоріжжя обіграв Хмельницький, дозволивши господарям відзначитися лише по шість разів у кожному з таймів. Спартак-Київ переламав хід зустрічі після перерви та здолав одеський клуб, а найрезультативнішим гравцем матчу став Савчук.

Донбас завдав поразки ужгородським Карпатам, закинувши сорок один м'яч. Авіа-Грейд-Константа перемогла Динамо-Академію, завершивши протистояння з перевагою у сім результативних кидків.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
10 тур, 6 березня

Хмельницький (ХНУ-ДЮСШ 1) – Мотор Запоріжжя 12:38 (6:18)

Донбас – Карпати Ужгород 41:24 (22:8)

Одеса – Спартак-Київ 31:36 (18:14)

Авіа-Грейд-Константа – Динамо-Академія 28:21 (11:8)

Нагадаємо, що раніше Мотор у битві лідерів переграв Одесу, Карпати програли Константі у 9 турі Суперліги

