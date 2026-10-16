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Донбас дотиснув Карпати, перемоги Одеси та Спартака у 3-му турі Суперліги

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2026, 23:06
Донбас дотиснув Карпати, перемоги Одеси та Спартака у 3-му турі Суперліги
ФГУ

У п'ятницю, 16 жовтня, відбулися три стартові матчі третього туру чоловічої Суперліги України з гандболу.

Найнапруженішою стала зустріч Донбаса та Карпат – господарі перемогли з різницею в один м'яч.

Одеса та Спартак-Київ здобули перемоги з однаковим рахунком – 38:31. Одесити переграли Авія-Грейд-Константу, а кияни виявилися сильнішими за Харків.

Суперліга України з гандболу
Чоловіки, 3-й тур, 16 жовтня

Харків – Спартак-Київ 31:38

Одеса – Авія-Грейд-Константа 38:31

Донбас – Карпати 35:34

Матч Мотор – Хмельницький перенесли через участь запорізького клубу в Кубку ЄГФ. Наступні зустрічі третього туру заплановані на 17 жовтня.

Напередодні львівська Галичанка обіграла литовський Жальгіріс із Каунаса в матчі-відповіді 1/32 фіналу жіночого Європейського кубку ЄГФ.

Суперліга з гандболу

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