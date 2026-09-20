Спартак-Київ здолав ГК Донбас, Мотор розгромив Авіа-Грейд-Константу в матчах-відповідях 1 туру Суперліги

У суботу, 19 вересня, відбулися матчі-відповіді стартового туру нового сезону чоловічої Суперліги України з гандболу.

На початку ігрового дня Одеса зуміла знову перемогти Хмельницький. Щоправда, цю гру вони завершили з меншою на 4 м'ячі перевагою, на відміну від першої зустрічі.

Ужгородські Карпати у першій грі розгромили рахунком 56:40 дебютанта ліги ГК Харків, а в наступній зустрічі відставання дещо скоротилось – 47:38.

Після поразки у першій грі зумів створити сенсацію Спартак-Київ, який здолав ГК Донбас. Перший тайм столичний колектив завершив з перевагою в 5 закинутих м'ячів, й вже в другій половині зустрічі кияни дотиснули суперників до рахунку 40:32 на свою користь.

Водночас чинний чемпіон України Мотор аналогічно до першої зустрічі розгромив Авіа-Грейд-Константа у запорізькому дербі.

Чемпіонат України з гандболу – Чоловіча Суперліга

1-й тур, матчі-відповіді, 19 вересня.

Одеса – Хмельницький 38:30 (18:16)

Харків – Карпати 38:47

Донбас – Спартак-Київ 32:40 (13:18)

Мотор – Авіа-Грейд-Константа 51:29

Нагадаємо, з результатами перших матчів 1-го туру ви можете ознайомитися за посиланням.