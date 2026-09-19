Карпати та Мотор влаштували розгроми на старті нового сезону Суперліги України

У п'ятницю, 18 вересня, стартував новий сезон чоловічої Суперліги України з гандболу, де у перший ігровий день було проведено 4 матчі.

Чинний чемпіон України Мотор розпочав захист титулу з упевненої перемоги над Авіа-Грейд-Константою. Запорізький клуб закинув супернику 44 м'ячі та переміг з різницею у 15 голів – 44:29.

Найрезультативнішим став матч між Харковом та Карпатами. Дебютант Суперліги зумів закинути 40 м'ячів, однак ужгородці відповіли одразу 55 результативними атаками – 55:40 на користь Карпат.

Переможно сезон розпочала й Одеса, яка впевнено розібралася з Хмельницьким – 44:32.

Найбільш напруженим поєдинком дня стало протистояння Донбасу та Спартака-Київ. Команда з Донецької області здобула перемогу лише з перевагою у два м'ячі – 36:34.

У суботу, 19 вересня, команди проведуть ще чотири матчі першого туру. Пари залишаться незмінними: Одеса знову зустрінеться з Хмельницьким, Харків – з Карпатами, Донбас – зі Спартаком-Київ, а Мотор – з Авіа-Грейд-Константою.

Чемпіонат України з гандболу – Чоловіча Суперліга

1-й тур. Ужгород

18 вересня

Одеса – Хмельницький 44:32

Донбас – Спартак-Київ 36:34

Харків – Карпати 40:55

Мотор – Авіа-Грейд-Константа 44:29

Напередодні запорізький Мотор вдесяте здобув Суперкубок України, впевнено обігравши ГК Одеса.