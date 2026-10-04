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Авіа-Грейд-Константа здолала ГК Донбас у повторному матчі 2-го туру Суперліги

Микола Літвінов — 4 жовтня 2026, 20:38
Авіа-Грейд-Константа здолала ГК Донбас у повторному матчі 2-го туру Суперліги
ФГУ

У неділю, 4 жовтня, запорізька Авіа-Грейд-Константа здобула перемогу над ГК Донбас у повторному матчі 2-го туру чоловічої Суперліги України з гандболу сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 32:29.

Вже за підсумками першого тайму підопічні Олександра Криштопи здобули собі значний гандикап у 5 м'ячів. У другій частині зустрічі боротьба була більш запеклою, і хоча запорізький колектив поступився у таймі (15:17), загальної переваги вистачило для підсумкової перемоги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лівий крайній Авіа-Грейд-Константи Олександр Лозенко, який закинув протягом зустрічі 7 м'ячів.

Чемпіонат України з гандболу – чоловіча Суперліга
Повторний матч
2 тур, 3 жовтня

Авіа-Грейд-Константа Донбас 32:29 (17:12)

Лозенко 7, Корєлов 6, Здоров 4, Бондарев 5, Попович 4 – Псьол 1, Рубан 5, Коваленко 4, Заєць 5, Кара 4, Щербаков 4. 

Нагадаємо, що у першому матчі між цими командами перемогу здобув Донбас у серії пенальті.

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