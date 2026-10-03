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Одеса здолала Спартак-Київ, Хмельницький переграв Харків у 2-му турі Суперліги

Микола Літвінов — 3 жовтня 2026, 16:24
Одеса здолала Спартак-Київ, Хмельницький переграв Харків у 2-му турі Суперліги
ФГУ

У суботу, 3 жовтня, відбулися повторні матчі другого туру чоловічої Суперліги України з гандболу сезону-2026/27.

Після поразки у першій грі (35:43) Одеса взяла реванш над київським Спартаком. За підсумками першого тайму одесити вже здобули перевагу у 8 забитих м'ячів. У наступній 30-хвилинці підопічні Олега Сича не дали повторитися сценарію минулого поєдинку та зуміли втримати перемогу.

Водночас Харкову не вдалося підтримати цю естафету вольових камбеків після того, як він повторно зазнав поразки від хмельницького клубу. Підопічні Олександра Проскурова пішли до роздягальні, поступаючись у 4 забитих м'ячі.

У другій половині зустрічі Харків спробував вирвати звитягу, але це йому зрештою не вдалося, тому команда закінчила цю гру поразкою – 29:31.

Чемпіонат України з гандболу – чоловіча Суперліга
Повторні матчі, 2 тур, 3 жовтня

Спартак-Київ – Одеса – 37:47 (15:23)

Хмельницький – Харків – 31:29 (16:12)

Також у розкладі змагань на 3 жовтня запланована зустріч між командами Авіа-Грейд-Константа та Донбас. Час початку гри не визначений.

Нагадаємо, що у перших матчах 2-го туру Спартак-Київ переграв Одесу, а Хмельницький здобув вольову перемогу над Харковом.

Суперліга з гандболу

Суперліга з гандболу

Спартак-Київ переграв Одесу, Хмельницький здобув вольову перемогу над Харковом у 2-му турі Суперліги
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