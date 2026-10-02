Спартак-Київ переграв Одесу, Хмельницький здобув вольову перемогу над Харковом у 2-му турі Суперліги

У п'ятницю, 2 жовтня, відбулися перші матчі другого туру чоловічої Суперліги України з гандболу сезону-2026/27.

Спартак-Київ здобув перемогу над чинним віцечемпіоном України Одесою. За підсумками першого тайму з мінімальним відривом лідирував у рахунку саме одеський колектив.

Утім, вже у наступній половині зустрічі підопічні Володимира Бражніка змогли змінити перебіг гри на свою користь, закинувши 23 м'ячі.

У наступному поєдинку ігрового дня Хмельницький зумів вирвати звитягу над Харковом. Першу 30-хвилинку підопічні Катерини Заспи поступалися з різницею у два м'ячі

Але вже у другому таймі хмельницький колектив зумів дати відсіч супернику та здобути тріумфальний результат.

Чемпіонат України з гандболу – Чоловіча Суперліга

Перші матчі, 2 тур, 2 жовтня

Спартак-Київ – Одеса – 43:35 (20:21)

Хмельницький – Харків – 40:34 (16:18)

Також 2 жовтня за закритими дверима має відбутися поєдинок між запорізькою Авіа-Грейд-Константою та Донбасом.

Повторні матчі між цими командами відбудуться 3 жовтня.

Нагадаємо, що у заключних матчах попереднього туру Спартак-Київ здолав ГК Донбас, а Мотор розгромив Авіа-Грейд-Константу.