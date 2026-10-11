Галичанка перемогла Жальгіріс і вперше за два роки вийшла до 1/16 фіналу Європейського кубку

Львівська Галичанка обіграла литовський Жальгіріс із Каунаса в матчі-відповіді 1/32 фіналу жіночого Європейського кубку ЄГФ.

Зустріч завершилася перемогою української команди з рахунком 31:28.

Після першого тайму львів'янки поступалися суперницям із різницею у чотири м'ячі – 14:18. У другій половині матчу команда Віталія Андронова відіграла відставання та здобула перемогу.

Найрезультативнішою у складі Галичанки стала Ірина Прокоп'як, яка закинула шість м'ячів. За Жальгіріс вісім голів забила Аудінга Конюшевське.

За сумою двох матчів Галичанка перемогла з рахунком 64:54 та вперше за два роки вийшла до 1/16 фіналу єврокубка. У сезоні 2024/25 львів'янки дісталися 1/8 фіналу, а в попередній кампанії завершили виступи на стартовому етапі.

Європейський кубок ЄГФ

Жінки. 1/32 фіналу, другий матч, 11 жовтня

Жальгіріс Каунас (Литва) – Галичанка (Україна) 28:31 (18:14)

Нагадаємо, що у першому матчі Галичанка перемогла Жальгіріс з рахунком 33:26.

Суперниця Галичанки в 1/16 фіналу стане відомою після завершення всіх матчів 1/32 фіналу турніру. Матчі 1/16 фіналу Європейського кубку ЄГФ заплановані на 7–8 та 14–15 листопада 2026 року.