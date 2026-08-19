Наставник чоловічої збірної України очолив Спартак-Київ

Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник очолив київський Спартак.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Фахівець повернувся до внутрішньої першості після чотирьох років роботи у другій німецькій Бундеслізі, де він очолював Кобург.

Водночас посаду наставника збірної України фахівець посідає з 2023 року. Вже у листопаді команда під керівництвом Бражника стартує у відборі на Євро-2028 матчами проти Ісландії та Сербії.

Нагадаємо, що у першій зустрічі другого раунду європейського відбору на ЧС-2027 українські гандболісти зазнали поразки від словаків з рахунком 24:27. Матч-відповідь завершився перемогою "синьо-жовтих" 32:31, але за різницею м'ячів далі пройшла збірна Словаччини.