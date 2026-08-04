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Збірна України U-18 зазнала другої поспіль поразки на Євро-2026

Микола Літвінов — 4 серпня 2026, 15:16
Збірна України U-18 зазнала другої поспіль поразки на Євро-2026
ФГУ

Юнацька збірна України U-18 з гандболу зазнала поразки від однолітків із Литви у другому турі в дивізіоні Championship І чемпіонату Європи-2026.

Зустріч завершилася із рахунком 22:29.

Гра розпочалася для підопічних Олександра Криштопа вкрай важко. Перший тайм закінчився виграшем литовців із рахунком 19:12, й "синьо-жовтим" потрібно було потрібно було відіграти відставання у 7 закинутих м'ячів

Утім, це нашій команді все ж не вдалося. Колектив суперників десь почав грати по рахунку, а українці не змогли переломити цей хід подій, тому другий тайм завершився нічиєю 10:10.

Євро-2026 U-18 (дивізіон Championship І)
4 серпня.
Скоп'є. Арена Rasadnik

Литва (U-18) – Україна (U-18) 29:22 (19:12)

Зауважимо, що далі на "синьо-жовтих" очікує протистояння з Румунією (6 серпня о 13:00 за київським часом). За підсумками групового етапу визначиться, хто потрапить до півфіналу змагань (це право здобудуть лише 1-2 місця), а хто боротиметься у матчах за 5-8 місця (3-4 місця).

Додамо, що поразка від Литви стала другою поспіль на турнірі для команди Олександра Криштопа. У 1-му турі збірна України поступилася Латвії (21:29).
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