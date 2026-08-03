Збірна України U-18 розпочала Євро-2026 з поразки від Латвії

Юнацька збірна України U-18 з гандболу розпочала свій шлях у дивізіоні Championship І чемпіонату Європи-2026 з поразки від однолітків із Латвії.

Зустріч завершилася із рахунком 21:29.

Гра розпочалася для нашої команди досить вдало. Підопічні Олександра Криштопа перехопили лідерство по очках, що у підсумку призвело до рахунку 10:6 у середині першої половини зустрічі.

Хоч і в підсумку латвійці почали відігруватися, але все ж "синьо-жовті" пішли у роздягальню з перевагою на табло – 14:13.

Проте, як виявилось, ця домінація у рахунку була досить крихкою, й вже в другій тридцятихвилинці Латвія повністю перехопила ініціативу та перемогла у другому таймі з рахунком 16:7.

Євро-2026 U-18 (дивізіон Championship І)

3 серпня.

Скоп'є. Арена Rasadnik

Латвія U-18 – Україна U-18 29:21 (13:14)

Зауважимо, що далі на "синьо-жовтих" очікують матчі проти Литви (4 серпня, о 13:00 за київським часом) та Румунії (6 серпня о 13:00). За підсумками групового етапу визначиться, хто потрапить до півфіналу змагань (1-2 місця), а хто боротиметься у матчах за 5-8 місця (3-4 місця).

Нагадаємо, що у березні відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2028 з гандболу, де доросла збірна України дізналася своїх суперників.