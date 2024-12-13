Норвегія переграла Угорщину та вийшла у фінал жіночого чемпіонату Європи з гандболу

У п'ятницю, 13 грудня, відбувся матч жіночого чемпіонату Європи з гандболу.

Перемогу здобули дівчата за Норвегії із рахунком 22:30.

Угорки змогли нав'язати боротьбі більш іменитим суперницям, під завісу першого тайму скоротивши відставання до одного м'яча.

Втім, у другій половині зустрічі норвежки все ж виправдали свій статус фавориток, здобувши досить впевнену перемогу.

Відзначимо, що для норвежок цей фінал став 13 на чемпіонатах Європи.

Жіночий чемпіонат Європи з гандболу

Півфінал, 13 грудня

Угорщина - Норвегія 22:30 (11:13, 11:17)

Зазначимо, що другий півфінальний матч, в якому зустрінуться Франція та Данія, стартує о 21:30 за київським часом.