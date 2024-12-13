Данія переграла Францію та стала другим фіналістом жіночого чемпіонату Європи з гандболу

У п'ятницю, 13 грудня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи серед жінок з гандболу.

Перемогу здобули дівчата з Данії.

Матч виявився досить рівним та напруженим, не зважаючи на статус збірної Франції як фаворита протистояння.

Вирішальним став перший тайм, який дівчата з Данії змогли виграти та дотерпівши другу половину зустрічі пробились у фінал.

Жіночий чемпіонат Європи з гандболу

Півфінал, 13 грудня

Франція – Данія 22:24 (11:13, 11:11)

Зазначимо, що у першому півфінальному матчі Норвегія здолала Угорщину та вийшла у свій 13-й фінал чемпіонатів Європи в історії.

Фінальний поєдинок відбудеться 15 грудня.