Данія переграла Францію та стала другим фіналістом жіночого чемпіонату Європи з гандболу
Франція - Данія
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У п'ятницю, 13 грудня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи серед жінок з гандболу.
Перемогу здобули дівчата з Данії.
Матч виявився досить рівним та напруженим, не зважаючи на статус збірної Франції як фаворита протистояння.
Вирішальним став перший тайм, який дівчата з Данії змогли виграти та дотерпівши другу половину зустрічі пробились у фінал.
Жіночий чемпіонат Європи з гандболу
Півфінал, 13 грудня
Франція – Данія 22:24 (11:13, 11:11)
Зазначимо, що у першому півфінальному матчі Норвегія здолала Угорщину та вийшла у свій 13-й фінал чемпіонатів Європи в історії.
Фінальний поєдинок відбудеться 15 грудня.