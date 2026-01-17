Збірна України достроково втратила шанси пройти в наступний етап чемпіонату Європи

Збірна України з гандболу достроково втратила шанси вийти в наступний етап чемпіонату Європи 2026 року.

Це сталося за підсумками другого туру групового етапу. Україна програла Франції, зазнавши найбільшої поразки в історії, а Норвегія здолала Чехію.

Таким чином з групи C достроково вийшли Франція та Норвегія, у яких по 4 очки (за перемогу дають 2 бали). Українці та чехи не набрали жодного балу. Додамо, що в наступний етап проходять перші два місця кожної з груп.

Турнірна таблиця Євро-2026 з гандболу

Група C

Франція – 4 очки Норвегія – 4 очки Чехія – 0 очок Україна – 0 очок

Зауважимо, що в стартовому поєдинку Україна також зазнала найбільшої поразки в історії, програвши Норвегії. Проте це "досягнення" протрималося лише 2 дні. У останньому турі "синьо-жовті" 19 січня зіграють проти Чехії.