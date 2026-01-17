Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Збірна України достроково втратила шанси пройти в наступний етап чемпіонату Європи

Микола Дендак — 17 січня 2026, 23:07
Збірна України достроково втратила шанси пройти в наступний етап чемпіонату Європи
ФГУ

Збірна України з гандболу достроково втратила шанси вийти в наступний етап чемпіонату Європи 2026 року.

Це сталося за підсумками другого туру групового етапу. Україна програла Франції, зазнавши найбільшої поразки в історії, а Норвегія здолала Чехію.

Таким чином з групи C достроково вийшли Франція та Норвегія, у яких по 4 очки (за перемогу дають 2 бали). Українці та чехи не набрали жодного балу. Додамо, що в наступний етап проходять перші два місця кожної з груп.

Турнірна таблиця Євро-2026 з гандболу

Група C

  1. Франція – 4 очки
  2. Норвегія – 4 очки
  3. Чехія – 0 очок
  4. Україна – 0 очок

Зауважимо, що в стартовому поєдинку Україна також зазнала найбільшої поразки в історії, програвши Норвегії. Проте це "досягнення" протрималося лише 2 дні. У останньому турі "синьо-жовті" 19 січня зіграють проти Чехії.

чемпіонат Європи з гандболу Чоловіча збірна України з гандболу

чемпіонат Європи з гандболу

Збірна України розгромно поступилася Франції, Австрія програла Іспанії на ЧЄ-2026
Місцями було дуже добре, але багато втрат: Онуфрієнко пояснив причини провалу у грі з Францією
Євро-2026 з гандболу: розклад та результати матчів
Декласація від чемпіона: збірна України зазнала найбільшої поразки в історії у другому турі Євро-2026
Україна – Франція: відеотрансляція матчу Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік