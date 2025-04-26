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Мотор і Одеса здобули перемоги у матчах гандбольної Суперліги

Олег Дідух — 26 квітня 2025, 18:27
Мотор і Одеса здобули перемоги у матчах гандбольної Суперліги
ГК Мотор

У суботу, 26 квітня, відбулися чотири матчі чоловічої гандбольної Суперліги України. Мотор, який напередодні достроково забезпечив собі 13-й поспіль чемпіонський титул, обіграв Донбас і продовжує йти без поразок у сезоні.

Найближчий переслідувач чемпіонів, Одеса, здобув упевнену перемогу над Донбасом. Доля ще двох матчів вирішилася лише у серії пенальті.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
26 квітня

  • Одеса – ЛДУФК-Політехнік – 43:25 (18:14, 25:11)
  • Мотор – Донбас – 49:26 (24:13, 25:13)
  • ХНУ-ДЮСШ 1 – Карпати Ужгород – 37:38 (17:20, 16:13, 4:5 пен.)
  • Ізмаїл – ЦСКА Київ – 35:36 (15:16, 16:15, 4:5 пен.)

Вчора, 25 квітня, Мотор обіграв Донбас, а Одеса виявилася за СКА Київ. Саме після вчорашньої перемоги Мотор достроково забезпечив собі чемпіонство у поточному сезоні.

Мотор Суперліга з гандболу

Мотор

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