Чемпіонська перемога Мотора, тріумфи Одеси та Карпат у Суперлізі
У п'ятницю, 25 квітня, завершились матчі 13 туру чемпіонату України з гандболу.
Мотор здобув чергову перемогу, перегравши Донбас та достроково став чемпіоном України. Запорізький колектив ще не знає гіркоти поразок у сезоні-2024/25.
До кінця чемпіонату всі команди зіграють ще по три поєдинки.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
13 тур, 25 квітня
Мотор – Донбас 43:25
Одеса – СКА-Львів 48:23
Хмельницький – Карпати 28:36
Ізмаїл – СКА-ШВС 33:40
Нагадаємо, Мотор став чемпіоном України втринадцяте поспіль. Востаннє переможцем Суперліги була інша команда у сезоні-2011/12, коли титул здобуло Динамо Полтава.
Рекордсменом чемпіонату України з гандболу серед чоловіків залишається ЗТР, який припинив своє існування у 2022 році – 14 титулів.