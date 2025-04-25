Чемпіонська перемога Мотора, тріумфи Одеси та Карпат у Суперлізі

У п'ятницю, 25 квітня, завершились матчі 13 туру чемпіонату України з гандболу.

Мотор здобув чергову перемогу, перегравши Донбас та достроково став чемпіоном України. Запорізький колектив ще не знає гіркоти поразок у сезоні-2024/25.

До кінця чемпіонату всі команди зіграють ще по три поєдинки.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

13 тур, 25 квітня

Мотор – Донбас 43:25

Одеса – СКА-Львів 48:23

Хмельницький – Карпати 28:36

Ізмаїл – СКА-ШВС 33:40

Нагадаємо, Мотор став чемпіоном України втринадцяте поспіль. Востаннє переможцем Суперліги була інша команда у сезоні-2011/12, коли титул здобуло Динамо Полтава.

Рекордсменом чемпіонату України з гандболу серед чоловіків залишається ЗТР, який припинив своє існування у 2022 році – 14 титулів.