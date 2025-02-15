Мотор здобув 16 перемогу поспіль, Одеса розгромила Ізмаїл у Суперлізі

У суботу, 15 лютого, відбулися матчі суперліги України з гандболу.

У першому поєдинку ігрового дня СКА-ШВСМ та Хмельницький завершили основний час внічию (32:32), тож переможця визначали семиметрові, в яких перемогли кияни.

Пізніше відбулося одеське дербі між Одесою та Ізмаїлом. В ньому одесити без проблем розібралися із суперником, здолавши його з рахунком 44:25.

Також Донбас у нелегкій боротьбі переміг "Карпати" (29:26), а Мотор продовжив виграшну серію до 16 матчів. Цього разу команда декласувала СКА-Львів.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

9 тур, 15 лютого

СКА-ШВСМ – Хмельницький 37:35 (19:18, 13:14, 5:3)

Одеса – Ізмаїл 44:25 (20:14, 24:11)

Донбас – Карпати 28:26 (16:14, 13:12)

Мотор – СКА-Львів 57:13 (27:6, 30:7)

Наразі лідерами в чемпіонаті України є Мотор та Одеса. В обох клубів максимальні 48 очок. Але другі програли два матчі, а в Мотора ще 2 гри в запасі.

СКА-Львів продовжує чекати на перші очки, програвши всі 17 попередніх зустрічей. Нагадаємо, напередодні клуби провели перші матчі в цих парах. З результатами можна ознайомитись тут.