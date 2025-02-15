Мотор здобув 16 перемогу поспіль, Одеса розгромила Ізмаїл у Суперлізі
У суботу, 15 лютого, відбулися матчі суперліги України з гандболу.
У першому поєдинку ігрового дня СКА-ШВСМ та Хмельницький завершили основний час внічию (32:32), тож переможця визначали семиметрові, в яких перемогли кияни.
Пізніше відбулося одеське дербі між Одесою та Ізмаїлом. В ньому одесити без проблем розібралися із суперником, здолавши його з рахунком 44:25.
Також Донбас у нелегкій боротьбі переміг "Карпати" (29:26), а Мотор продовжив виграшну серію до 16 матчів. Цього разу команда декласувала СКА-Львів.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
9 тур, 15 лютого
СКА-ШВСМ – Хмельницький 37:35 (19:18, 13:14, 5:3)
Одеса – Ізмаїл 44:25 (20:14, 24:11)
Донбас – Карпати 28:26 (16:14, 13:12)
Мотор – СКА-Львів 57:13 (27:6, 30:7)
Наразі лідерами в чемпіонаті України є Мотор та Одеса. В обох клубів максимальні 48 очок. Але другі програли два матчі, а в Мотора ще 2 гри в запасі.
СКА-Львів продовжує чекати на перші очки, програвши всі 17 попередніх зустрічей. Нагадаємо, напередодні клуби провели перші матчі в цих парах. З результатами можна ознайомитись тут.