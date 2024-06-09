ХНУ-ДЮСШ 1 здолав СКА-ШВСМ, СКА-Львів отримав технічну перемогу: результати 10 туру чемпіонату України
У неділю, 9 червня, відбулися 2 матчі останнього 10 туру ІІ етапу чемпіонату України з гандболу.
У групі Б ХНУ-ДЮСШ 1 у напруженому поєдинку переміг СКА-ШВСМ, а СКА-Львів отримав технічну перемогу над Карпатами.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
10 тур, 8 червня
Група Б за 5-8 місця
Карпати-ШВСМ — СКА-Львів 0:10
СКА-ШВСМ — ХНУ-ДЮСШ 1 38:39 (19:18)
Сьогодні відбудуться ще 2 матчі Суперліги в групі А.
- 13:00 Донбас — Ізмаїл
- 15:00 Мотор — Одеса
Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).
Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).
Зазначимо, що чемпіоном вдванадцяте поспіль став Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершить сезон на третій сходинці.
Нагадаємо, раніше Мотор розгромив Донбас та виграв Кубок України.