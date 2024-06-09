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ХНУ-ДЮСШ 1 здолав СКА-ШВСМ, СКА-Львів отримав технічну перемогу: результати 10 туру чемпіонату України

Микола Дендак — 9 червня, 12:21
ХНУ-ДЮСШ 1 здолав СКА-ШВСМ, СКА-Львів отримав технічну перемогу: результати 10 туру чемпіонату України

У неділю, 9 червня, відбулися 2 матчі останнього 10 туру ІІ етапу чемпіонату України з гандболу.

У групі Б ХНУ-ДЮСШ 1 у напруженому поєдинку переміг СКА-ШВСМ, а СКА-Львів отримав технічну перемогу над Карпатами.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
10 тур, 8 червня
Група Б за 5-8 місця

Карпати-ШВСМ СКА-Львів 0:10

СКА-ШВСМ ХНУ-ДЮСШ 1 38:39 (19:18)

Сьогодні відбудуться ще 2 матчі Суперліги в групі А.

  • 13:00 Донбас — Ізмаїл
  • 15:00 Мотор — Одеса

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Зазначимо, що чемпіоном вдванадцяте поспіль став Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершить сезон на третій сходинці.

Нагадаємо, раніше Мотор розгромив Донбас та виграв Кубок України.

Карпати ДЮСШ 1-ХНУ Суперліга з гандболу СКА-ШВСМ

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