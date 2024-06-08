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СКА-ШВСМ здолали СКА-Львів, Карпати отримали технічну поразку: результати 10 туру чемпіонату України

Микола Дендак — 8 червня, 14:42
СКА-ШВСМ здолали СКА-Львів, Карпати отримали технічну поразку: результати 10 туру чемпіонату України

У суботу, 8 червня, відбулися 2 матчі останнього 10 туру ІІ етапу чемпіонату України з гандболу.

Зокрема, у групі Б ХНУ-ДЮСШ отримав технічну перемогу над Карпатами-ШВСМ, а СКА-Львів у напруженому поєдинку поступився СКА-ШВСМ.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
10 тур, 8 червня
Група Б за 5-8 місця

СКА-Львів СКА-ШВМС 28:30 (12:12)

Карпати-ШВСМ ХНУ-ДЮСШ 1 0:10

Також 8 червня відбудуться ще два матчі Суперліги в групі А:

  • 14:00 Ізмаїл — Мотор
  • 16:00 Донбас — Одеса

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Зазначимо, що чемпіоном вдванадцяте поспіль став Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершить сезон на третій сходинці.

Нагадаємо, раніше Мотор розгромив Донбас та виграв Кубок України.

Донбас Карпати Мотор ДЮСШ 1-ХНУ Суперліга з гандболу СКА-ШВСМ

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