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Карпати завдали СКА-Львів восьмої поразки поспіль: результати матчів Суперліги

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 11:45
Карпати завдали СКА-Львів восьмої поразки поспіль: результати матчів Суперліги
Карпати
Федерація гандболу України

У суботу, 16 листопада, продовжився п'ятий тур Суперліги України з гандболу.

Другий ігровий день відкривали СКА-Львів та Карпати. Ця зустріч завершилася для львівського колективу так само, як і минулі сім, а саме поразкою. Команда з Ужгорода виграла свій третій матч у сезоні.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
5 тур, 16 листопада

СКА-Львів – Карпати 17:33 (7:19)

12:00 СКА-ШВСМ – Донбас

14:00 Ізмаїл – Хмельницький

16:00 Одеса – Мотор

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з минулими результатами п'ятого туру Суперліги України з гандболу.

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