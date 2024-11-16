Карпати завдали СКА-Львів восьмої поразки поспіль: результати матчів Суперліги
Карпати
Федерація гандболу України
У суботу, 16 листопада, продовжився п'ятий тур Суперліги України з гандболу.
Другий ігровий день відкривали СКА-Львів та Карпати. Ця зустріч завершилася для львівського колективу так само, як і минулі сім, а саме поразкою. Команда з Ужгорода виграла свій третій матч у сезоні.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
5 тур, 16 листопада
СКА-Львів – Карпати 17:33 (7:19)
12:00 СКА-ШВСМ – Донбас
14:00 Ізмаїл – Хмельницький
16:00 Одеса – Мотор
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з минулими результатами п'ятого туру Суперліги України з гандболу.