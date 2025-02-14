Повернення Суперліги з гандболу: Мотор все ще не програє, Ізмаїл не зміг виграти одеське дербі

Після двотижневої паузи на майданчик в Ужгороді повернулася Суперліга з гандболу, яка одразу подарувала матчі за участю всіх восьми команд.

У першому поєдинку ігрового дня СКА-ШВСМ та Хмельницький видали битву, в якій перемогли перші. Потім відбулося одеське дербі між Одесою та Ізмаїлом. В цьому випадку боротьби, як у попередньому матчі, не вийшло – Одеса здобула перемогу.

Трохи більш конкурентне протистояння пройшло між Донбасом та Карпатами. Але й у цьому випадку переміг фаворит. Ігровий день закривав розгром СКА-Львів Мотором, який залишається непереможним цього сезону.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

9 тур, 14 лютого

СКА-ШВСМ – Хмельницький 36:33 (19:12, 17:21)

Одеса – Ізмаїл 40:26 (18:13, 22:13)

Донбас – Карпати 31:24 (14:13, 17:11)

Мотор – СКА-Львів 54:14 (28:4, 26:10)

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На даний момент Мотор та Одеса лідирують в Суперлізі, маючи по 45 очок. Але другі програли два матчі, у той час як перші мають ще дві гри в запасі. СКА-Львів продовжує чекати на перші очки, програвши всі 17 попередніх зустрічей.

Завтра, 15 лютого, команди чемпіонату України проведуть другі поєдинки у цих же парах. Перша зустріч розпочнеться о 10:00. Останній матч стартуватиме о 16:00.