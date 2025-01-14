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Найкращий бомбардир Норвегії на Олімпіаді-2024 пропустить чемпіонат світу через тромб у мозку

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 02:41
Найкращий бомбардир Норвегії на Олімпіаді-2024 пропустить чемпіонат світу через тромб у мозку
Александр Блонц
Скріншот

Зірковий гандболіст Александер Блонц вибув до кінця сезону – лікарі діагностували у нього тромб у головному мозку.

Про це пише Vg.no.

Гравець жалівся на біль у коліні, але детальний медичний огляд виявив страшніші деталі.

"Я хворів вдома, а коли потрапив до лікарні, виявилося, що у мене тромб у мозку, який потребує екстреної медичної допомоги.

Звичайно, це був невеликий шок, але зараз я зосереджуюсь на тому, щоб використовувати час для тренувань і повернутися на гандбольний майданчик ще сильнішим. Це моя перша перерва через травму, але, на щастя, будуть нові можливості", - зізнався 24-річний Блонц.

Таким чином, він пропустить домашній чемпіонат світу з гандболу для Норвегії. Замість нього викликали Августа Баскара Педерсена.

На Олімпійських іграх 2024 Блонц став найкращим бомбардиром національної команди. Збірна Норвегії вибула в 1/4 фіналу, поступившись Словенії з рахунком 28:33. 

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