Найкращий бомбардир Норвегії на Олімпіаді-2024 пропустить чемпіонат світу через тромб у мозку
Зірковий гандболіст Александер Блонц вибув до кінця сезону – лікарі діагностували у нього тромб у головному мозку.
Про це пише Vg.no.
Гравець жалівся на біль у коліні, але детальний медичний огляд виявив страшніші деталі.
"Я хворів вдома, а коли потрапив до лікарні, виявилося, що у мене тромб у мозку, який потребує екстреної медичної допомоги.
Звичайно, це був невеликий шок, але зараз я зосереджуюсь на тому, щоб використовувати час для тренувань і повернутися на гандбольний майданчик ще сильнішим. Це моя перша перерва через травму, але, на щастя, будуть нові можливості", - зізнався 24-річний Блонц.
Таким чином, він пропустить домашній чемпіонат світу з гандболу для Норвегії. Замість нього викликали Августа Баскара Педерсена.
На Олімпійських іграх 2024 Блонц став найкращим бомбардиром національної команди. Збірна Норвегії вибула в 1/4 фіналу, поступившись Словенії з рахунком 28:33.