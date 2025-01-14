Найкращий бомбардир Норвегії на Олімпіаді-2024 пропустить чемпіонат світу через тромб у мозку

Зірковий гандболіст Александер Блонц вибув до кінця сезону – лікарі діагностували у нього тромб у головному мозку.

Про це пише Vg.no.

Гравець жалівся на біль у коліні, але детальний медичний огляд виявив страшніші деталі.

"Я хворів вдома, а коли потрапив до лікарні, виявилося, що у мене тромб у мозку, який потребує екстреної медичної допомоги.

Звичайно, це був невеликий шок, але зараз я зосереджуюсь на тому, щоб використовувати час для тренувань і повернутися на гандбольний майданчик ще сильнішим. Це моя перша перерва через травму, але, на щастя, будуть нові можливості", - зізнався 24-річний Блонц.