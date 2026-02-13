Мотор розгромив Донбас, Одеса впевнено перемогла Динамо у 8 турі Суперліги

У п'ятницю, 13 лютого, низкою матчів стартував 8-й тур чоловічої Суперліги з гандболу.

Так, лідер чемпіонату Мотор розгромив Донбас та продовжує йти без поразок, посідаючи першу сходинку в турнірній таблиці. Водночас Одеса, яка є найближчим переслідувачем чинних чемпіонів, впевнено розібралася з полтавським Динамо.

У ще двох зустрічах ігрового дня столичний Спартак переграв Константу, а ужгородські Карпати перемогли Хмельницький.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

8 тур, 13 лютого

Донбас – Мотор 18:46 (5:23, 13:23)

Одеса – Динамо Полтава 40:21 (21:8, 19:13)

Авіа-Грейд-Константа – Спартак Київ 15:27 (10:18, 5:9)

Хмельницький – Карпати Ужгород 22:27 (10:13, 12:14)

З результатами попередніх матчів можна ознайомитися за посиланням.