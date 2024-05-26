Карпати перемогли СКА-Львів: результати 9 туру чемпіонату України
У неділю, 26 травня, відбувся 1 матч 9 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.
Ужгородські Карпати впевнено перемогли СКА-Львів у матчі групи Б. Поєдинок завершився з рахунком 31:21.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
9 тур, 26 травня
Група Б за 5-8 місця
Карпати-ШВСМ — СКА-Львів 31:21 (16:13)
Сьогодні відбудуться ще три гри Суперліги:
Група А
- 13:00 Донбас — Ізмаїл
- 15:00 Мотор — Одеса
Група Б
- 11:00 СКА-ШВСМ — ХНУ-ДЮСШ 1
Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).
Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).
Нагадаємо, напередодні Карпати здолали ХНУ-ДЮСШ 1, а СКА-Львів поступився СКА-ШВСМ.