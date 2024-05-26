Карпати перемогли СКА-Львів: результати 9 туру чемпіонату України

У неділю, 26 травня, відбувся 1 матч 9 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.

Ужгородські Карпати впевнено перемогли СКА-Львів у матчі групи Б. Поєдинок завершився з рахунком 31:21.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап

9 тур, 26 травня

Група Б за 5-8 місця

Карпати-ШВСМ — СКА-Львів 31:21 (16:13)

Сьогодні відбудуться ще три гри Суперліги:

Група А

13:00 Донбас — Ізмаїл

15:00 Мотор — Одеса

Група Б

11:00 СКА-ШВСМ — ХНУ-ДЮСШ 1

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Нагадаємо, напередодні Карпати здолали ХНУ-ДЮСШ 1, а СКА-Львів поступився СКА-ШВСМ.