Карпати перемогли ХНУ-ДЮСШ 1, СКА-ШВСМ розгромив СКА-Львів: результати 9 туру чемпіонату України

У суботу, 25 травня, відбулися 2 матчі 9 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.

Київський СКА-ШВСМ розгромно переміг СКА-Львів у матчі групи Б. Поєдинок завершився з рахунком 37:23.

В іншому поєдинку цієї групи ужгородські Карпати здобули впевнену перемогу над хмельницькою ХНУ-ДЮСШ 1.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап

9 тур, 25 травня

Група Б за 5-8 місця

СКА-Львів — СКА-ШВМС 23:37 (6:19, 17:18)

Карпати-ШВСМ — ХНУ-ДЮСШ 1 29:23 (14:11)

Також сьогодні відбудеться ще 2 гри Суперліги в групі А:

14:00 Ізмаїл — Мотор

16:00 Донбас — Одеса

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Напередодні СКА-ШВСМ переміг Карпати, а СКА-Львів поступився ХНУ-ДЮСШ 1.