Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Карпати перемогли ХНУ-ДЮСШ 1, СКА-ШВСМ розгромив СКА-Львів: результати 9 туру чемпіонату України

Микола Дендак — 25 травня, 13:35
Карпати перемогли ХНУ-ДЮСШ 1, СКА-ШВСМ розгромив СКА-Львів: результати 9 туру чемпіонату України

У суботу, 25 травня, відбулися 2 матчі 9 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.

Київський СКА-ШВСМ розгромно переміг СКА-Львів у матчі групи Б. Поєдинок завершився з рахунком 37:23.

В іншому поєдинку цієї групи ужгородські Карпати здобули впевнену перемогу над хмельницькою ХНУ-ДЮСШ 1.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
9 тур, 25 травня
Група Б за 5-8 місця

СКА-Львів СКА-ШВМС 23:37 (6:19, 17:18)

Карпати-ШВСМ — ХНУ-ДЮСШ 1 29:23 (14:11)

Також сьогодні відбудеться ще 2 гри Суперліги в групі А:

  • 14:00 Ізмаїл — Мотор
  • 16:00 Донбас — Одеса

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Напередодні СКА-ШВСМ переміг Карпати, а СКА-Львів поступився ХНУ-ДЮСШ 1.

Суперліга з гандболу

Суперліга з гандболу

Мотор розгромив Одесу, Донбас поступився Ізмаїлу: результати 8 туру чоловічої Суперліги
СКА-ШВСМ здобув перемогу над СКА-Львів, Карпати програли ХНУ-ДЮСШ 1: результати матчів Суперліги
Мотор знищив Донбас, СКА-ШВСМ у серії пенальті зумів здолати Карпати: результати 8 туру чоловічої Суперліги
Мотор розгромив Донбас: результати матчів ІІ етапу Суперліги
Галичанка здолала Реал, а КОСФК упевнено переграв ДЮСШ 1-ХНУ: результати матчів жіночої Суперліги

Останні новини