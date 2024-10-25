Одеса розгромила Карпати, Донбас здолав Хмельницький у 4 турі Суперліги

Сьогодні, 12 жовтня, в Ізмаїлі відбулися матчі четвертого туру гандбольної Суперліги України.

У першому поєдинку дня Донбас переміг Хмельницький, хоча поступився у другій половині з різницею у два м'ячі. У іншому матчі Одеса розгромила ужгородські Карпати 43:19 та очолила турнірну таблицю замість Мотора.

У заключній грі дня Ізмаїл розібрався з львівським Політехніком та здобув другу поспіль перемогу у чемпіонаті.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

4 тур, 25 жовтня

Хмельницький – Донбас (Донецька область) 25:28 (15:15)

Карпати (Ужгород) – Одеса 19:43 (10:23)

Ізмаїл – ЛДУФК-Політехнік 35:21 (15:8)

Наразі Одеса з 15 балами очолює турнірну таблицю чемпіонату, на один бал менше у Донбаса. Третю позицію займає Мотор з 12 очками, у якого ще є гра в запасі.

Нагадаємо, у минулому розіграші чемпіоном України став запорізький Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершив сезон на третій сходинці.