Одеса розгромила Карпати, Донбас здолав Хмельницький у 4 турі Суперліги
Сьогодні, 12 жовтня, в Ізмаїлі відбулися матчі четвертого туру гандбольної Суперліги України.
У першому поєдинку дня Донбас переміг Хмельницький, хоча поступився у другій половині з різницею у два м'ячі. У іншому матчі Одеса розгромила ужгородські Карпати 43:19 та очолила турнірну таблицю замість Мотора.
У заключній грі дня Ізмаїл розібрався з львівським Політехніком та здобув другу поспіль перемогу у чемпіонаті.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
4 тур, 25 жовтня
Хмельницький – Донбас (Донецька область) 25:28 (15:15)
Карпати (Ужгород) – Одеса 19:43 (10:23)
Ізмаїл – ЛДУФК-Політехнік 35:21 (15:8)
Наразі Одеса з 15 балами очолює турнірну таблицю чемпіонату, на один бал менше у Донбаса. Третю позицію займає Мотор з 12 очками, у якого ще є гра в запасі.
Нагадаємо, у минулому розіграші чемпіоном України став запорізький Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершив сезон на третій сходинці.