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Мотор переграв Спартак, перемоги Донбаса та Одеси у 4 турі Суперліги

Олександр Булава — 13 листопада 2026, 22:37
Мотор переграв Спартак, перемоги Донбаса та Одеси у 4 турі Суперліги
ФГУ

Після перерви на поєдинки національної збірної відновилися ігри чоловічої Суперліги. Матчі 4 туру відбулись у Черкасах, Рівному та Ужгороді.

Одеса здобула четверту поспіль перемогу, обігравши Карпати. Цей результат дозволив колективу закріпитися на першому місці в турнірній таблиці.

Мотор розібрався зі столичним Спартаком, вигравши матч з рахунком 34:28. Це п'ята перемога запорізького клубу у п'яти поєдинках першості.

Суперліга України з гандболу
Чоловіки, 4 тур, 13 листопада

Авіа-Грейд-Константа – Харків 40:27 (26:11)

Спартак-Київ – Мотор 28:34 (14:13)

Хмельницький – Донбас 33:39 (16:20)

Карпати Ужгород – Одеса 31:53 (15:25)

Нагадаємо, у 3 турі Одеса вирвала перемогу в останній атаці, а Спартак закинув 63 м'ячі у ворота Харкова.

Суперліга з гандболу

Суперліга з гандболу

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