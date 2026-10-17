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Одеса вирвала перемогу в останній атаці, Спартак закинув 63 м’ячі у ворота Харкова в 3 турі Суперліги

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2026, 18:35
Одеса вирвала перемогу в останній атаці, Спартак закинув 63 м’ячі у ворота Харкова в 3 турі Суперліги
ФГУ

17 жовтня відбулися три повторні матчі 3-го туру чоловічої Суперліги України з гандболу.

Найдраматичніший поєдинок провела Одеса: господарі закинули переможний м'яч Авіа-Грейд-Константі за кілька секунд до завершення гри.

Донбас вдруге за два дні зустрівся з Карпатами. Після попереднього матчу, що завершився з різницею в один м'яч – 35:34, цього разу донеччани перемогли переконливіше – 42:29.

Ще один результативний матч провели Харків і Спартак-Київ. Кияни здобули перемогу 63:38.

Суперліга України з гандболу
Чоловіки, 3-й тур, 17 жовтня

Харків – Спартак-Київ 38:63

Одеса – Авіа-Грейд-Константа 33:32

Донбас – Карпати 42:29

З результатами перших матчів туру можна ознайомитися тут.

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