Мотор розгромив Донбас та виграв Кубок України

Запорізький Мотор здобув розгромну перемогу над Донбасом, що представляє Донецьку область, у фіналі Кубку України з гандболу, який відбувся в Бучі.

Уже після першої половини запорізький клуб мав значну перевагу над суперником (28:11), яку вдалося втримати та примножити. Підсумковий рахунок зустрічі 47:25 на користь Мотора.

Зазначимо, що запоріжці другий рік поспіль завойовують цей трофей. Мотор є найтитулованішим клубом в історії змагання (10 титулів).

Напередодні в поєдинку за бронзові нагороди Одеса виявилася сильнішою за київський СКА-ШВСМ. Одесити після впевненої першої половини (19:14) закріпили свою перевагу та здобули перемогу з рахунком 38:27.