Мотор розгромив Одесу, Донбас поступився Ізмаїлу: результати 8 туру чоловічої Суперліги

12 травня відбулися чотири поєдинки ігрового дня в межах 8 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.

Ужгородські Карпати здобули перемогу над СКА-Львів в групі Б (5-8 місця). Поєдинок завершився з рахунком 31:22. Київський СКА-ШВМС здобув важку перемогу над хмельницьким ХНУ-ДЮСШ — 30:29.

У чемпіонській групі Мотор розгромив Одесу (57:33), а Донбас поступився Ізмаїлу (20:28).

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап

8 тур, 12 травня

Група Б за 5-8 місця

Карпати — СКА-Львів 31:22 (16:12, 15:10)

СКА-ШВМС — ХНУ-ДЮСШ 1 30:29 (16:11, 14:18)

Група А

Донбас — Ізмаїл 20:28 (12:12, 8:16)

Мотор — Одеса 57:33 (27:14, 30:19)

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Напередодні Карпати поступились ХНУ-ДЮСШ, а СКА-Львів програв СКА-ШВМС.