Мотор розгромив Одесу, Донбас поступився Ізмаїлу: результати 8 туру чоловічої Суперліги
12 травня відбулися чотири поєдинки ігрового дня в межах 8 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.
Ужгородські Карпати здобули перемогу над СКА-Львів в групі Б (5-8 місця). Поєдинок завершився з рахунком 31:22. Київський СКА-ШВМС здобув важку перемогу над хмельницьким ХНУ-ДЮСШ — 30:29.
У чемпіонській групі Мотор розгромив Одесу (57:33), а Донбас поступився Ізмаїлу (20:28).
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
8 тур, 12 травня
Група Б за 5-8 місця
Карпати — СКА-Львів 31:22 (16:12, 15:10)
СКА-ШВМС — ХНУ-ДЮСШ 1 30:29 (16:11, 14:18)
Група А
Донбас — Ізмаїл 20:28 (12:12, 8:16)
Мотор — Одеса 57:33 (27:14, 30:19)
Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).
Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).
Напередодні Карпати поступились ХНУ-ДЮСШ, а СКА-Львів програв СКА-ШВМС.