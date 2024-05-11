СКА-ШВСМ здобув перемогу над СКА-Львів, Карпати програли ХНУ-ДЮСШ 1: результати матчів Суперліги
11 травня відбулися 2 поєдинки у межах 8 туру 2 етапу Суперліги з гандболу
Київський СКА-ШВСМ здолав СКА-Львів. Поєдинок завершився з рахунком 36:26.
Ужгородські Карпати поступились Хмельницькому ХНУ-ДЮСШ — 27:31.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга
ІІ етап, Київ, зала НУФВСУ
8 тур, 11 травня
Група Б за 5-8 місця
СКА-ШВСМ — СКА-Львів 36:26 (17:12, 19:14)
Карпати — ХНУ-ДЮСШ 27:31 (13:14, 14:17)
Сьогодні будуть зіграні ще 2 поєдинки чемпіонату:
- Ізмаїл — Мотор 14:00
- Донбас — Одеса 16:00
Список команд:
Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).
Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).
Нагадаємо, напередодні Мотор розгромив Донбас, а СКА-Львів поступився ХНУ-ДЮСШ 1.
Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024..