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СКА-ШВСМ здобув перемогу над СКА-Львів, Карпати програли ХНУ-ДЮСШ 1: результати матчів Суперліги

Владислав Уткін — 11 травня, 14:31
СКА-ШВСМ здобув перемогу над СКА-Львів, Карпати програли ХНУ-ДЮСШ 1: результати матчів Суперліги

11 травня відбулися 2 поєдинки у межах 8 туру 2 етапу Суперліги з гандболу

Київський СКА-ШВСМ здолав СКА-Львів. Поєдинок завершився з рахунком 36:26.

Ужгородські Карпати поступились Хмельницькому ХНУ-ДЮСШ — 27:31.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга
ІІ етап, Київ, зала НУФВСУ
8 тур, 11 травня
Група Б за 5-8 місця

СКА-ШВСМ — СКА-Львів 36:26 (17:12, 19:14)

Карпати — ХНУ-ДЮСШ 27:31 (13:14, 14:17)

Сьогодні будуть зіграні ще 2 поєдинки чемпіонату:

- Ізмаїл — Мотор 14:00

- Донбас — Одеса 16:00

Список команд:

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Нагадаємо, напередодні Мотор розгромив Донбас, а СКА-Львів поступився ХНУ-ДЮСШ 1.

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