Німецьке дербі: визначився переможець Ліги чемпіонів
У німецькому Кельні на "Lanxess Arena" відбувся фінал Ліги чемпіонів-2024/25.
У вирішальному поєдинку зійшлися чемпіон Німеччини Фюксе Берлін та Магдебург, який став віцечемпіоном національної першості. Гравці Магедбурга святкували перемогу з рахунком 32:26.
Магдебург – Фюксе Берлін 32:26 (16:12, 16:14)
За "грюн-роте" виблискували ісландці Гіслі Крістіанссон, який забив 8 голів, та Омар Магнуссон – 6 результативних кидків. Саме Гіслі й отримав звання MVP фіналу чотирьох.
Не виблискував у складі "лисиць" сербський воротар Деян Мілослав. Голкіпер Фюксе пропустив усі 13 кидків у площину воріт. Тренер вирішив замінити його на 22-річного вихованця Лассе Людвіга, який відбив 12 кидків із 31 (ще один гол побував у воротах берлінців, коли вони зняли голкіпера).
Для Фюксе це був перший фінал ЛЧ в історії клубу. Магдебург здобув свій п'ятий тріумф і вийшов на друге місце в історії за титулами.
Попереду лише Барселона. Іспанський клуб 12 разів ставав переможцем Ліги чемпіонів.
Цьогорічний Фінал чотирьох вийшов невдалим для "каталонців". Спочатку вони поступилися Магдебургу в 1/2 фіналу, а потім зазнали невдачі у матчі за третє місце від французького Нанта.