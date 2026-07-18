Французького гандболіста відпустили з-під варти попри звинувачення у зґвалтуванні та домашньому насильстві

Гандболіста французького клубу Сессон-Ренн Теофіля Коссе відпустили з-під варти після 10 днів ув'язнення, які він провів через підозру у зґвалтуванні.

Про це повідомляє A Bola.

Як зазначається, апеляційний суд Ренна відпустив крайнього нападника під судовий нагляд. Теофіль досі лишається обвинуваченим у багаторазовому насильстві над своєю партнеркою.

Утім, 33-річний гравець поки зможе продовжити спортивний сезон. Генеральний прокурор просив затримати Коссе у в'язниці на довший термін, щоб обвинувачений не міг чинити тиску на свідків та повторити свої злочини на волі, але його клопотання суд відхилив.

Заяву на Коссе подала його колишня партнерка 28 червня цього року. За словами дівчини, у ніч після вечірки у свінгерському клубі Коссе намагався примусити її до орального сексу на автостраді.

Це не єдине правопорушення, яке, за твердженнями вірогідної жертви, сталося протягом їхніх стосунків. Дівчина заявляє, що акти насильства розпочалися з 2021 року й загострилися після 2023 року, коли постало питання "вірності" гандболіста.

Вона, подаючи заяву, згадала епізод, у котрому Коссе душив її за горло близько 10 секунд. Друзі експартнерки гандболіста підтвердили всі її твердження. Сам Коссе заявляє, що ні в чому не винен.

Зауважимо, що Сессон-Ренн за підсумками минулого сезону посів десяте місце у найвищому дивізіоні Франції. Коссе підписав з клубом контракт, який дійсний до червня 2028 року.

Нагадаємо, що напередодні колишнього гравця Арканзас Стейт та скаута клубу НФЛ Теннессі Тайтанс Блейза Тейлора засудили до довічного ув'язнення за отруєння вагітної жінки.