Галичанка виграла Кубок України серед жінок

Галичанка Львів перемогла ужгородські Карпати в фіналі чотирьох Кубку України з гандболу серед жінок.

Зустріч завершилася з рахунком 34:30 на користь чемпіонок Суперліги цього сезону.

Бронзові нагороди завоювала команда Спартак-ШВСМ, яка здолала в серії пенальті Реал Миколаїв.

Кубок України з гандболу серед жінок — Фінал чотирьох

Матч за золото та бронзу, 9 червня

Галичанка (Львів) — Карпати (Ужгород) 34:30 (17:15)

Реал (Миколаїв) — Спартак-ШВСМ (Київ) 35:35 (по пенальті 38:40)

Раніше визначили найкращу гравчиню сезону української Суперліги.