Галичанка здобула Кубок України, перегравши у фіналі Спартак-ШВСМ
Львівська Галичанка здобула Кубок України з гандболу серед жіночих команд.
У фінальному матчі вона перемогла Спартак-ШВСМ. Зустріч завершилася з рахунком 35:27.
Найрезультативнішою у складі переможців стала Олеся Данченко, на рахунку якої 12 м'ячів.
У підсумку Галичанка оформила "золотой дубль" в сезоні-2025/26. Раніше львівський колектив також виграв чемпіонат України.
В матчі за третє місце Фіналу чотирьох Карпати завдали поразки Рівне ДЮСШ 4.
Кубок України з гандболу
Жінки, 17 травня
Фінал
Галичанка – Спартак-ШВСМ 35:27 (17:13)
Матч з 3-тє місце
Карпати – Рівне-ДЮСШ 4 45:22 (20:10)
Нагадаємо, у чоловічій першості чемпіоном став Мотор.