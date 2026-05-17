Галичанка здобула Кубок України, перегравши у фіналі Спартак-ШВСМ

Львівська Галичанка здобула Кубок України з гандболу серед жіночих команд.

У фінальному матчі вона перемогла Спартак-ШВСМ. Зустріч завершилася з рахунком 35:27.

Найрезультативнішою у складі переможців стала Олеся Данченко, на рахунку якої 12 м'ячів.

У підсумку Галичанка оформила "золотой дубль" в сезоні-2025/26. Раніше львівський колектив також виграв чемпіонат України.

В матчі за третє місце Фіналу чотирьох Карпати завдали поразки Рівне ДЮСШ 4.

Кубок України з гандболу

Жінки, 17 травня

Фінал

Галичанка – Спартак-ШВСМ 35:27 (17:13)

Матч з 3-тє місце

Карпати – Рівне-ДЮСШ 4 45:22 (20:10)

Нагадаємо, у чоловічій першості чемпіоном став Мотор.