Гінкул визнана найкращою гравчинею сезону жіночої Суперліги
Півсередня миколаївського Реала Анастасія Гінкул стала найкращою гравчинею жіночої Суперліги.
Про це повідомляє Федерація гандболу України.
Гінкул стала кращою бомбардиркою чемпіонату України — 180 голів у 22 поєдинках. Зазначимо, що Реал з Анастасією фінішував п'ятим у чемпіонаті.
Символічна збірна жіночої гандбольної Суперліги сезону-2023/2024
- МVP — Анастасія Гінкул (Реал)
- Найкраща воротар — Тетяна Чорнявська (КОСФК)
- Ліва крайня — Аліса Петрів (Галичанка)
- Ліва півсередня — Валерія Нестеренко (Карпати)
- Розігруюча — Анна Гававка (Карпати)
- Права півсередня — Аліна Бахтіна (ДонДУВС ДЮСШ 4)
- Права крайня — Катерина Козак (Галичанка)
- Лінійна — Каріна Колодюк (Карпати)
Нагадаємо, що Галичанка стала десятиразовим чемпіоном України з гандоблу.