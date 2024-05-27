Гінкул визнана найкращою гравчинею сезону жіночої Суперліги

Півсередня миколаївського Реала Анастасія Гінкул стала найкращою гравчинею жіночої Суперліги.

Про це повідомляє Федерація гандболу України.

Гінкул стала кращою бомбардиркою чемпіонату України — 180 голів у 22 поєдинках. Зазначимо, що Реал з Анастасією фінішував п'ятим у чемпіонаті.

Символічна збірна жіночої гандбольної Суперліги сезону-2023/2024

МVP — Анастасія Гінкул (Реал)

Найкраща воротар — Тетяна Чорнявська (КОСФК)

Ліва крайня — Аліса Петрів (Галичанка)

Ліва півсередня — Валерія Нестеренко (Карпати)

Розігруюча — Анна Гававка (Карпати)

Права півсередня — Аліна Бахтіна (ДонДУВС ДЮСШ 4)

Права крайня — Катерина Козак (Галичанка)

Лінійна — Каріна Колодюк (Карпати)

Нагадаємо, що Галичанка стала десятиразовим чемпіоном України з гандоблу.