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Гінкул визнана найкращою гравчинею сезону жіночої Суперліги

Станіслав Лисак — 27 травня, 12:48
Гінкул визнана найкращою гравчинею сезону жіночої Суперліги

Півсередня миколаївського Реала Анастасія Гінкул стала найкращою гравчинею жіночої Суперліги.

Про це повідомляє Федерація гандболу України.

Гінкул стала кращою бомбардиркою чемпіонату України — 180 голів у 22 поєдинках. Зазначимо, що Реал з Анастасією фінішував п'ятим у чемпіонаті.

Символічна збірна жіночої гандбольної Суперліги сезону-2023/2024

  • МVP — Анастасія Гінкул (Реал)
  • Найкраща воротар — Тетяна Чорнявська (КОСФК)
  • Ліва крайня — Аліса Петрів (Галичанка)
  • Ліва півсередня — Валерія Нестеренко (Карпати)
  • Розігруюча — Анна Гававка (Карпати)
  • Права півсередня — Аліна Бахтіна (ДонДУВС ДЮСШ 4)
  • Права крайня — Катерина Козак (Галичанка)
  • Лінійна — Каріна Колодюк (Карпати)

Нагадаємо, що Галичанка стала десятиразовим чемпіоном України з гандоблу.

Жіноча Суперліга з гандболу Реал Миколаїв Анастасія Гінкул

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