Галичанка здобула вольову перемогу над Карпатами та гарантувала собі чемпіонство: результати матчів жіночої Суперліги

Відбулося три матчі восьмого туру жіночої Суперліги з гандболу, який є передостаннім у другому етапі. Галичанка здобула вольову перемогу над Карпатами та достроково виграла чемпіонат України.

Львів'янки поступалися після першої половини 15:18, проте змогли переломити хід зустрічі — 31:28. Ужгородська команда також дізналася свою підсумкову позицію в турнірній таблиці. Карпати вже не опустяться нижче другого місця.

Зазначимо, що Галичанка стала десятиразовим чемпіоном України з гандоблу.

Миколаївський Реал обіграв ДЮСШ 1-ХНУ Хмельницький та гарантував собі п'яте місце в чемпіонаті (28:24).

Справжня драма розгорнулася в поєдинку між двома київськими командами КОСФК та Спартаком, де перші здобули перемогу та зрівнялися за очками з принциповим суперником. Доля бронзи вирішиться в завершальному турі жіночої Суперліги.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга

8 тур, ІІ етап, 12 тур

Реал (Миколаїв) — ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький) 28:24 (15:12)

Реал: Гінкул 9, Божко 8

ДЮСШ 1-ХНУ: Алєксєєнко 7, Клецько 6

Галичанка (Львів) — Карпати (Ужгород) 31:28 (15:18)

Галичанка: Дяченко 8, Дмитришин 6

Карпати: Слободян 10, Гававка 5

Спартак (Київ) — КОСФК (Київська область) 23:27 (10:13)

Спартак: Оржаховська 11, Корець 5

КОСФК: Готра 7, Мініссалє 5

У попередньому турі Спартак у київському дербі здолав КОСФК.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.