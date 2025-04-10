Відома заявка збірної України на матч проти Чехії у плейоф відбору на ЧС-2025
ФГУ
Жіноча збірна України з гандболу оголосила заявку на перший матч проти Чехії у відборі на чемпіонат світу-2025.
Про це повідомила Федерація гандболу України.
- Воротарі: Юдіт Балог, Єлизавета Воронько, Марина Шалімова;
- Півсередні: Каріна Соскіда, Євгенія Когуч, Валерія Нестеренка, Юлія Андрійчук;
- Ліві крайні: Надія Пойманова, Ольга Макаренко;
- Праві крайні: Олександра Фурманець, Мілана Шукаль;
- Центральні: Любов Росоха, Тамара Смбатян, Софія Безрукова;
- Лінійні: Ірина Прокоп'як, Лілія Горильська.
Як відомо, не допоможе "синьо-жовтим" капітан команди Ірина Компанієць. Старт поєдинку заплановано на 18:15. Зустріч пройде в місті Хомутов.
Зазначимо, що востаннє збірна України зустрічалася з Чехією в основному раунді минулого чемпіонату світу, зазнавши поразки з рахунком 23:30. Тоді команда Чехії дійшла до 1/4 фіналу турніру.
Напередодні збірна України залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.