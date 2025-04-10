Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Відома заявка збірної України на матч проти Чехії у плейоф відбору на ЧС-2025

Олексій Мурзак — 10 квітня 2025, 16:12
Відома заявка збірної України на матч проти Чехії у плейоф відбору на ЧС-2025
ФГУ

Жіноча збірна України з гандболу оголосила заявку на перший матч проти Чехії у відборі на чемпіонат світу-2025.

Про це повідомила Федерація гандболу України.

  • Воротарі: Юдіт Балог, Єлизавета Воронько, Марина Шалімова;
  • Півсередні: Каріна Соскіда, Євгенія Когуч, Валерія Нестеренка, Юлія Андрійчук;
  • Ліві крайні: Надія Пойманова, Ольга Макаренко;
  • Праві крайні: Олександра Фурманець, Мілана Шукаль;
  • Центральні: Любов Росоха, Тамара Смбатян, Софія Безрукова;
  • Лінійні: Ірина Прокоп'як, Лілія Горильська.

Як відомо, не допоможе "синьо-жовтим" капітан команди Ірина Компанієць. Старт поєдинку заплановано на 18:15. Зустріч пройде в місті Хомутов.

Зазначимо, що востаннє збірна України зустрічалася з Чехією в основному раунді минулого чемпіонату світу, зазнавши поразки з рахунком 23:30. Тоді команда Чехії дійшла до 1/4 фіналу турніру.

Напередодні збірна України залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.

Гандбол чемпіонат світу Жіноча збірна України з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу

Збірна України зіграє з Чехією в межах кваліфікації на ЧС-2025
Збірна України втратила капітана перед матчем проти Чехії у відборі на ЧС-2025
Збірна України назвала заявку на матчі відбору з Чехією
Тренер жіночої збірної України написав заяву про звільнення
Жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євро-2026

Останні новини