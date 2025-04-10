Відома заявка збірної України на матч проти Чехії у плейоф відбору на ЧС-2025

Жіноча збірна України з гандболу оголосила заявку на перший матч проти Чехії у відборі на чемпіонат світу-2025.

Про це повідомила Федерація гандболу України.

Воротарі : Юдіт Балог, Єлизавета Воронько, Марина Шалімова;

: Юдіт Балог, Єлизавета Воронько, Марина Шалімова; Півсередні : Каріна Соскіда, Євгенія Когуч, Валерія Нестеренка, Юлія Андрійчук;

: Каріна Соскіда, Євгенія Когуч, Валерія Нестеренка, Юлія Андрійчук; Ліві крайні : Надія Пойманова, Ольга Макаренко;

: Надія Пойманова, Ольга Макаренко; Праві крайні : Олександра Фурманець, Мілана Шукаль;

: Олександра Фурманець, Мілана Шукаль; Центральні : Любов Росоха, Тамара Смбатян, Софія Безрукова;

: Любов Росоха, Тамара Смбатян, Софія Безрукова; Лінійні: Ірина Прокоп'як, Лілія Горильська.

Як відомо, не допоможе "синьо-жовтим" капітан команди Ірина Компанієць. Старт поєдинку заплановано на 18:15. Зустріч пройде в місті Хомутов.

Зазначимо, що востаннє збірна України зустрічалася з Чехією в основному раунді минулого чемпіонату світу, зазнавши поразки з рахунком 23:30. Тоді команда Чехії дійшла до 1/4 фіналу турніру.

Напередодні збірна України залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.