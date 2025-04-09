Збірна України втратила капітана перед матчем проти Чехії у відборі на ЧС-2025

Жіноча збірна України з гандболу зазнала кадрової втрати напередодні вирішальних матчів плейоф відбору на чемпіонат світу-2025.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України.

Так, "синьо-жовтим" не зможе допомогти капітан Ірина Компанієць.

Зазначається, що збірна провела навчально-тренувальні збори в Ужгороді та вже прибула до Чехії на перший матч, який відбудеться у місті Хомутов.

Поєдинки проти збірної Чехії відбудуться 10 та 13 квітня.

Напередодні команда залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.