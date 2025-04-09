Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Збірна України втратила капітана перед матчем проти Чехії у відборі на ЧС-2025

Олексій Мурзак — 9 квітня 2025, 19:41
Збірна України втратила капітана перед матчем проти Чехії у відборі на ЧС-2025
Ірина Компанієць
ФГУ

Жіноча збірна України з гандболу зазнала кадрової втрати напередодні вирішальних матчів плейоф відбору на чемпіонат світу-2025.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України.

Так, "синьо-жовтим" не зможе допомогти капітан Ірина Компанієць.

Зазначається, що збірна провела навчально-тренувальні збори в Ужгороді та вже прибула до Чехії на перший матч, який відбудеться у місті Хомутов.

Поєдинки проти збірної Чехії відбудуться 10 та 13 квітня.

Напередодні команда залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.

чемпіонат світу Жіноча збірна України з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу

Збірна України назвала заявку на матчі відбору з Чехією
Тренер жіночої збірної України написав заяву про звільнення
Жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євро-2026
Жіноча збірна України поступилася Угорщині в контрольному матчі
Чиновники ФГУ відкрито погрожували журналісту на Євро-2024

Останні новини