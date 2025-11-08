Одеса розгромила Карпати, Спартак здолав Хмельницький в 4-му турі чемпіонату України

Напередодні відбулися перші матчі 4-го туру чемпіонату України з гандболу сезону-2025/26.

Зокрема, претенденти на чемпіонство Одеса та Донбас здобули синхронні перемоги над Карпатами Ужгород та Динамо-Академією відповідно. Також київський Спартак впевнено обіграв Хмельницький.

А ось лідер чемпіонату та багаторазовий переможець Суперліги Мотор Запоріжжя свій матч не зіграв. Його зустріч проти Авіа-Грейд-Константа перенесли.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

4 тур, 7 листопада

Хмельницький – Спартак-Київ 28:38 (10:19, 18:19)

Одеса – Карпати 45:28 (22:13, 23:15)

Донбас – Динамо-Академія 30:21 (15:10, 15:11)

Сьогодні, 8 листопада, ці команди зіграють між собою знову.

Наразі перше місце в чемпіонаті посідає Мотор, у якого 6 перемог у 6 матчах (18 очок). Другою йде Одеса, у якої 15 балів (5 перемог за 7 ігор). Стільки ж очок у Донбасу, проте він йде третім за додатковими показниками.

Нагадаємо, нещодавно Мотор переграв Швієсу в межах 1/32 фіналу Кубку виклику, проте покинув турнір за підсумками двох матчів.