Одеса розгромила Карпати, Спартак здолав Хмельницький в 4-му турі чемпіонату України
Напередодні відбулися перші матчі 4-го туру чемпіонату України з гандболу сезону-2025/26.
Зокрема, претенденти на чемпіонство Одеса та Донбас здобули синхронні перемоги над Карпатами Ужгород та Динамо-Академією відповідно. Також київський Спартак впевнено обіграв Хмельницький.
А ось лідер чемпіонату та багаторазовий переможець Суперліги Мотор Запоріжжя свій матч не зіграв. Його зустріч проти Авіа-Грейд-Константа перенесли.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
4 тур, 7 листопада
Хмельницький – Спартак-Київ 28:38 (10:19, 18:19)
Одеса – Карпати 45:28 (22:13, 23:15)
Донбас – Динамо-Академія 30:21 (15:10, 15:11)
Сьогодні, 8 листопада, ці команди зіграють між собою знову.
Наразі перше місце в чемпіонаті посідає Мотор, у якого 6 перемог у 6 матчах (18 очок). Другою йде Одеса, у якої 15 балів (5 перемог за 7 ігор). Стільки ж очок у Донбасу, проте він йде третім за додатковими показниками.
Нагадаємо, нещодавно Мотор переграв Швієсу в межах 1/32 фіналу Кубку виклику, проте покинув турнір за підсумками двох матчів.