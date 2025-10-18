Мотор переграв Швієсу, але вилетів з Кубку виклику

У суботу, 18 жовтня, відбувся матч-відповідь між запорізьким Мотором та литовською Швієсою в межах 1/32 фіналу Кубку виклику.

Чемпіон України виграв 26:24, але вилетів з розіграшу турніру.

У першому матчі Мотор програв 25:31, а тому не зміг пробитись до наступної стадії за різницею м'ячів. Перший тайм український колектив звів унічию, а потім перехопив ініціативу та довів справу до перемоги. Втім, цього не вистачило для участі в 1/16 фіналу.

Кубок виклику

1/32 фіналу, 18 жовтня

Перший матч – 25:31

Мотор – Швієсе 26:24 (12:12, 14:12)

Швієса – один із провідних клубів Литви, чемпіон національної ліги останніх років, постійний учасник Балтійської гандбольної ліги та єврокубків.

Зазначимо, що з сезону-2023/24 Мотор грає у Кубку виклику – третьому за силою єврокубку, але у попередніх розіграшах незмінно проходив першу стадію плейоф, тож ця поразка стала "історичною" для запоріжців.

