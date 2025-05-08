Не впоралися з основною ціллю: Бражник – про поразку від Нідерландів

Головний тренер збірної України з гандболу Вадим Бражник оцінив поразку від Нідерландів (27:35) у відборі на Євро-2026.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

"На жаль, не впоралися з основною ціллю. Казали, що у нас сильна сторона — напад, але [проти Нідерландів] багато чого не вийшло.

Перший тайм і вже багато втрат. Вважаю, що з цього все і почалося. І, звісно, захист: очікували, що буде складно грати проти двох гравців, але не впоралися", – сказав Бражник.