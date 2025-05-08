Не впоралися з основною ціллю: Бражник – про поразку від Нідерландів
Головний тренер збірної України з гандболу Вадим Бражник оцінив поразку від Нідерландів (27:35) у відборі на Євро-2026.
Цитує наставника Суспільне Спорт.
"На жаль, не впоралися з основною ціллю. Казали, що у нас сильна сторона — напад, але [проти Нідерландів] багато чого не вийшло.
Перший тайм і вже багато втрат. Вважаю, що з цього все і почалося. І, звісно, захист: очікували, що буде складно грати проти двох гравців, але не впоралися", – сказав Бражник.
Україна продовжує йти на третьому місці в групі відбору. Заключний матч у кваліфікації українці проведуть проти Фарерських островів у неділю, 11 травня.
Путівки на континентальну першість отримають збірні, які посіли перше та друге місця у групах. Також кваліфікуються чотири найкращі команди з тих, хто посів третє місце.