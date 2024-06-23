Україна здобула бронзу у командному змаганні Кубку світу

Збірна України у групових вправах здобула бронзу на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в італійському Мілані.

Українська команда, у складі Марії Височанської, Діани Баєвої, Аліни Мельник, Кіри Ширикіної та Валерії Перемети посіла третє місце у фіналі з 3 стрічками та 2 м'ячами. Результат "синьо-жовтих" склав 31,850 бала.

Золото здобули представниці Китаю (32,600), а срібло — француженки (32,100).

Результати фіналу з 3 стрічками та 2 м'ячами.

Нагадаємо, раніше Таїсія Онофрійчук здобула дві бронзові нагороди у фіналі з булавою та зі стрічкою.