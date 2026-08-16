Україна посіла 5-те місце у медальному заліку ЧС-2026 з художньої гімнастики

У неділю, 16 серпня, у Франкфурті-на-Майні завершився чемпіонат світу-2026 з художньої гімнастики, на якому збірна України здобула дві медалі та розділила 5-те підсумкове місце з Іспанією у медальному заліку.

Так, чемпіонкою у вправах зі стрічкою стала Таїсія Онофрійчук, яка згодом додала до скарбнички збірної ще і "срібло" в окремому фіналі з булавами. Близькою до медалі Таїсія була у фіналі індивідуального багатоборства, де посіла 4-е місце.

За крок до медалі також зупинилися Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Таїсія Редька та Кіра Ширикіна, які стали 4-ми за підсумками фіналу з п'ятьма м'ячами.

Медальний залік виграла команда Німеччини, в активі якої 3 золотих та 1 бронзова медаль. Другою стала Бразилія, а замкнула топ-3 Болгарія.

Медальний залік ЧС-2026 з художньої гімнастики

1. Німеччина – 3 золотих, 0 срібних, 1 бронзова медаль

2. Бразилія – (2-0-1)

3. Болгарія – (1-3-2)

4. Нейтральні атлети – (1-1-3)

5. Україна – (1-1-0)

5. Іспанія – (1-1-0)

7. Китай – (0-1-1)

7. Італія – (0-1-1)

9. Японія (0-1-0)