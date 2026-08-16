Україна посіла 8 місце в групових вправах з трьома обручами і двома парами булав на ЧС-2026 з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики у складі Діани Баєвої, Олександри Ющак, Валерії Перемети, Таїсії Редьки та Кіри Ширикіної невдало виступила в групових вправах з трьома обручами і двома парами булав на чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Фрактфурті. Команда посіла 8 місце – останнє з усіх учасниць фіналу.

Судді оцінили виступ нашої команди у бала 25,100 бала. За артистичну складову українська команда отримала 7.050 бала, за виконання – 5,550. Технічна частина була оцінена в 12,500 бала.

Підсумкові результати:

1. Бразилія – 29,450

2. Іспанія – 29,050

3. Болгарія – 28,750

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8. Україна – 25,100

Раніше кваліфікацію в цьому виді програми українки пройшли з п'ятим результатом. Минулого року в цій дисципліні українки завоювали золото чемпіонату світу.

Раніше в групових вправах з 5 м'ячами збірна України зупинилася за крок від медалі, посівши четверте місце, а Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу у вправах із обручем.

Попереду в України залишився ще один фінал на ЧС-2026: у Таїсії Онофрійчук у вправах з булавами.