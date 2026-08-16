Збірна України зупинилася за крок до п'єдесталу у фіналі з групових вправ на ЧС-2026 з художньої гімнастики

Збірна України посіла четверте місце за підсумками фіналу з п'ятьма м'ячами чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики, який триває у Франкфурті-на-Майні.

Україну представляли Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Таїсія Редька та Кіра Ширикіна.

Судді оцінили виступ нашої команди у 28.300 бала. За артистичну складову українська команда отримала 7.800 бала, за виконання - 7.300. Технічна частина була оцінена в 13.200 бала.

Тріумфувала на змаганнях збірна Бразилії з оцінкою 29.450 від суддів. Срібні медалі здобули китайські гімнастки, а закрила трійку лідерів команда Болгарії, яка обігнала "синьо-жовтих" всього лише на одну десяту бала.

Результати фіналу (5 м'ячів).

Бразилія – 29.450 Китай – 28.900 Болгарія – 28.400 Україна – 28.300

Додамо, що у кваліфікації до фіналу наша команда посіла п'яте місце.

Зауважимо, що українські гімнастки у своїй історії здобули дві золоті медалі у групових вправах на чемпіонаті світу. Перший раз це сталося у 2002 році на світовій першості в Новому Орлеані, тоді ми тріумфували у вправах з п'ятьма стрічками.

Вдруге аналогічний результат "синьо-жовтим" вдалось повторити минулого року в фіналі із трьома м'ячами та двома обручами.

Нагадаємо, що це не єдиний фінал, у якому українки змагатимуться 16 серпня на цьогорічній світовій першості.

Таїсія Онофрійчук боротиметься за звання найкращої у фіналах з обручем (початок о 13:10 за київським часом) та з булавами (о 16:10). А збірна України спробує ще раз виграти золоту медаль у фіналі з 3 обручами й 2 парами булав (о 15:00).